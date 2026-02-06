Halberstadt hat wieder eine Berufsfeuerwehr. Die Verantwortlichen hoffen, damit im Ringen um jungen Nachwuchs mit anderen Wehren mithalten zu können. Ein guter und richtiger Schritt.

Am Ende geht es den Feuerwehren landauf, landab wie zig Firmen zwischen Arendsee und Zeitz: Fachleute sind rar wie Goldstaub. Zwar ist bei den allermeisten freiwilligen Wehren personell kein absoluter Notstand angesagt, weil sich zum Glück viele Menschen ehrenamtlich engagieren. Da wiederum viele Kameraden tagsüber jedoch auswärts arbeiten, ist zumindest dann bei Einsätzen oft Ebbe angesagt. Kreativität ist gefragt, um hier gegenzusteuern. Wie im Harz.