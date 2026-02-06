Bergbau in Hüttenrode Jahrhunderträtsel gelöst: Harzer Bergbaufreunde stöbern legendären Schwabenstollen auf
Er war lange vergessen und verschollen: der wohl älteste Stollen des Hüttenröder Bergbaureviers. Wie dieses Rätsel der Harzer Montangeschichte doch noch gelöst werden konnte.
Aktualisiert: 06.02.2026, 10:50
Hüttenrode. - Die Hüttenröder Bergbaufreunde haben nach jahrzehntelanger Suche ein Rätsel um den wohl ältesten bekannten Bergwerksstollen im Hüttenröder Revier lösen können: den Schwabenstollen.