Denkmal in Schierke Streit um Verkauf oder Sanierung: Ist diese neue Idee die Rettung für einst prächtiges Rathaus im Harz?

In Wernigerode wird nach einer Lösung für das marode Rathaus im Harz-Dorf Schierke gesucht. Nach Sorgen um ausufernde Sanierungskosten und der Forderung des Verkaufs des Rathaus wird gerade eine ganz neue Idee geprüft. Ist das die Rettung?

Von Ivonne Sielaff Aktualisiert: 06.02.2026, 10:59
Von außen ein Prachtbau: Doch das Rathaus des Harz-Ortes Schierke braucht eine Sanierung.
Von außen ein Prachtbau: Doch das Rathaus des Harz-Ortes Schierke braucht eine Sanierung. Foto: Ivonne Sielaff

Schierke/Wernigerode. - Wie geht es weiter mit Schierkes Rathaus? Das einst prächtige Gebäude müsste dringend saniert werden – auf Kosten der Stadt Wernigerode. Der Verkauf des Rathauses ist nach wie vor nicht vom Tisch. Jetzt gibt es Neuigkeiten aus der Harz-Stadt.