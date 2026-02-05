Denkmal in Schierke Streit um Verkauf oder Sanierung: Ist diese neue Idee die Rettung für einst prächtiges Rathaus im Harz?
In Wernigerode wird nach einer Lösung für das marode Rathaus im Harz-Dorf Schierke gesucht. Nach Sorgen um ausufernde Sanierungskosten und der Forderung des Verkaufs des Rathaus wird gerade eine ganz neue Idee geprüft. Ist das die Rettung?
Aktualisiert: 06.02.2026, 10:59
Schierke/Wernigerode. - Wie geht es weiter mit Schierkes Rathaus? Das einst prächtige Gebäude müsste dringend saniert werden – auf Kosten der Stadt Wernigerode. Der Verkauf des Rathauses ist nach wie vor nicht vom Tisch. Jetzt gibt es Neuigkeiten aus der Harz-Stadt.