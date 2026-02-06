weather nebel
Magdeburg, Deutschland
Traditionsbetrieb im Harz Aus für das Werbat‑Werk in Wernigerode: Wohin Eternity Technologies seine Produktion verlagert

Nach Jahrzehnten endet eine Industrie‑Ära in Wernigerode: Der Batteriehersteller Eternity Technologies zieht um – wohin und wie es mit dem Standort an der Steinernen Renne weitergeht.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 06.02.2026, 11:51
Im Sommer 2026 ist Schluss für den Batterie-Hersteller Eternity Technologies - ehemals Werbat - an der Steinernen Renne in Wernigerode. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Ein Traditionsbetrieb verabschiedet sich aus Wernigerode. Der Batterie-Hersteller Eternity Technologies - vielen Harzern bekannt unter dem alten Namen Werbat - gibt sein Werk an der Steinernen Renne auf.