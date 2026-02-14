weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Windkraft Im Harz: Emersleben vor Entscheidung: Kommen Windräder südlich der B81?

Windkraft im Harz Emersleben vor Entscheidung: Kommen die vier neuen Windräder südlich der B81?

Ein Landwirt im Halberstädter Ortsteil Emersleben will vier Windräder auf seinen Flächen nahe der Grenze zum Bördekreis errichten. Was der Ortschaftsrat jetzt fordert und welche Folgen das Projekt wirklich haben könnte.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 16.02.2026, 10:17
Windräder auf dem Druiberg zwischen Dardesheim und Badersleben im Landkreis Harz.
Windräder auf dem Druiberg zwischen Dardesheim und Badersleben im Landkreis Harz. Foto: Bernd Blum

Emersleben. - Ende 2025 hatte Rainer Bückers seine Idee im Ortschaftsrat Emersleben vorgestellt: Er will vier Windräder bauen. Nun geht das Vorhaben in die nächste Phase.