Windkraft im Harz Emersleben vor Entscheidung: Kommen die vier neuen Windräder südlich der B81?

Ein Landwirt im Halberstädter Ortsteil Emersleben will vier Windräder auf seinen Flächen nahe der Grenze zum Bördekreis errichten. Was der Ortschaftsrat jetzt fordert und welche Folgen das Projekt wirklich haben könnte.