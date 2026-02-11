weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Notlage als Chance: Stadt gibt Verantwortung für Gebäude ab: Das Ehrenamt soll es richten (Kommentar)

Oebisfelde-Weferlingen möchte Gebäude an Vereine übergeben. Damit kommen mehr Verantwortung und Kosten auf die Ehrenamtler zu. Ein Argument wird dabei jedoch vergessen.

Von Cedar D. Wolf 11.02.2026, 16:00
Cedar D. Wolf ist Reporterin bei der Volksstimme.
Oebisfelde-Weferlingen. - Kritiker könnten behaupten, dass das Übertragen einiger öffentlicher Gebäude an Vereine in Oebisfelde-Weferlingen bedeutet, der Stadtrat entziehe sich seiner Verantwortung und schiebe diese auf das Ehrenamt. Auf den ersten Blick wirkt die Maßnahme für nicht Beteiligte tatsächlich etwas unfair.