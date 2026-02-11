Oebisfelde-Weferlingen möchte Gebäude an Vereine übergeben. Damit kommen mehr Verantwortung und Kosten auf die Ehrenamtler zu. Ein Argument wird dabei jedoch vergessen.

Stadt gibt Verantwortung für Gebäude ab: Das Ehrenamt soll es richten (Kommentar)

Oebisfelde-Weferlingen. - Kritiker könnten behaupten, dass das Übertragen einiger öffentlicher Gebäude an Vereine in Oebisfelde-Weferlingen bedeutet, der Stadtrat entziehe sich seiner Verantwortung und schiebe diese auf das Ehrenamt. Auf den ersten Blick wirkt die Maßnahme für nicht Beteiligte tatsächlich etwas unfair.