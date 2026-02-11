weather regen
Magdeburg, Deutschland
Um Kosten zu sparen, greift die Stadt Oebisfelde-Weferlingen zu besonderen Maßnahmen. Nun sollen öffentliche Gebäude an ansässige Vereine übergeben werden.

Von Cedar D. Wolf 11.02.2026, 16:00
Bürgermeister Marc Blanck (CDU) besucht die Vereine, die gemeinsam im vergangenen Herbst den Burghof auf Vordermann gebracht haben.
Bürgermeister Marc Blanck (CDU) besucht die Vereine, die gemeinsam im vergangenen Herbst den Burghof auf Vordermann gebracht haben. Archivfoto: Cedar D. Wolf

Oebisfelde-Weferlingen. - Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen plant einen grundlegenden Kurswechsel im Umgang mit ihren öffentlichen Gebäuden. Hintergrund ist die Haushaltsplanung: Um Kosten zu senken, sollen künftig mehr kommunale Objekte – etwa Dorfgemeinschaftshäuser oder Sportlerheime – von Vereinen betrieben werden. Die Stadt bleibt Eigentümer, überträgt aber Nutzung, Pflege und große Teile der Verantwortung.