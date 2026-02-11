Ehrenamt in Oebisfelde-Weferlingen Sparmaßnahme: Vereine übernehmen Verantwortung für öffentliche Gebäude
Um Kosten zu sparen, greift die Stadt Oebisfelde-Weferlingen zu besonderen Maßnahmen. Nun sollen öffentliche Gebäude an ansässige Vereine übergeben werden.
11.02.2026, 16:00
Oebisfelde-Weferlingen. - Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen plant einen grundlegenden Kurswechsel im Umgang mit ihren öffentlichen Gebäuden. Hintergrund ist die Haushaltsplanung: Um Kosten zu senken, sollen künftig mehr kommunale Objekte – etwa Dorfgemeinschaftshäuser oder Sportlerheime – von Vereinen betrieben werden. Die Stadt bleibt Eigentümer, überträgt aber Nutzung, Pflege und große Teile der Verantwortung.