In Magdeburg fand die traditionelle Lichterfahrt der Landwirte am 1. Januar 2026 statt. Nun ist die Spendensumme bekannt. Diese fließen in die Anschaffung eines Baby-Notarztwagen.

Die Lichterfahrt in Magdeburg ist Tradition. Auch am Neujahrstag 2026 findet sie statt. Dabei wurden Spenden gesammelt.

Magdeburg. - Magdeburg leuchtete am ersten Tag des Jahres 2026 auf. Traditionell fand nämlich wieder die Lichterfahrt der Landwirte in Magdeburg statt. Zahlreiche geschmückte und vor allem bunt beleuchtete Fahrzeuge sind vom Börde Park bis zum Domplatz gezogen - und haben auch noch etwas Gutes getan.