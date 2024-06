Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landkreis Harz. - Uwe Göhler ist dieser Tage glatt vom Stuhl gefallen. Der 63-Jährige ist Mitglied des Vereins Ostafrika-Hilfe und wollte sich von der Stadtverwaltung Halberstadt grünes Licht holen, um in der Kreisstadt Plakate aufzuhängen und für einen am 15. und 16. Juni geplanten Benefiz-Flohmarkt zu werben. An diesen beiden Tagen sollen in der Fürst-Stolberg-Hütte in Ilsenburg allerlei Dinge versilbert werden, um Geld für Straßenkinder in ostafrikanischen Ländern zu sammeln. Um fünf Plakate für jeweils zehn Tage in der Kreisstadt aufzuhängen, hätte er um die 100 Euro zahlen müssen, berichtet Göhler. Ein Unding, wie der Vereinsmitstreiter findet: „Wir sind im Verein Blaues Kreuz organisiert, wollen was Gutes tun, engagieren uns dabei persönlich, um die Unkosten in Grenzen zu halten – und dann so was.“