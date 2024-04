Windparks und Solarflächen werden regelmäßig zu ihrem Ziel: Wie die Täter vorgehen, um an das begehrte Kupfer zu gelangen, und warum nach den Raubzügen die Schäden so hoch sind.

Idyllisch gelegen und immer wieder das Ziel von Buntmetalldieben: Sonnenaufgang am Windpark Druiberg bei Dardesheim.

Harzkreis. - Es ist nicht die Frage ob, sondern wann sie wieder zuschlagen. Die Buntmetalldiebe, die regelmäßig in Windkraftanlagen einsteigen oder in Solarparks die Verbindungskabel entwenden. Zuletzt war der Windpark Druiberg bei Dardesheim mehrfach ihr Ziel. Worum es geht, ist klar: Das verbaute Kupferkabel, das anschließend bei dubiosen Buntmetallhändlern in bare Münze umgerubelt wird. Interessant ist der Blick hinter die Kulissen.