Neuer Ballettabend im Harz Wo man in Halberstadt Tänzern im Rampenlicht nicht nur auf die Füße schauen kann
Wenn Tänzer des Harztheaters auf der Bühne zu erleben sind, ist es immer ein ästhetischer Genuss. Und immer wird eine Geschichte erzählt. Was sich hinter „Wellenbrecher“ verbirgt, ist bei einem Probenabend in Halberstadt zu erfahren.
30.09.2025, 14:30
Halberstadt. - Es ist Geschmackssache. Der eine genießt die Premiere, der andere empfindet die Erarbeitungsphase einer Produktion als besonders interessant. Die Besucher von Rampenlicht #reingeschaut in Halberstadts Kammerbühnen haben das Vergnügen, das Ballett „Wellenbrecher“, das seine Premiere am 2. Oktober feiert, als „work in progress“ zu erleben.