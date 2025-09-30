Wenn Tänzer des Harztheaters auf der Bühne zu erleben sind, ist es immer ein ästhetischer Genuss. Und immer wird eine Geschichte erzählt. Was sich hinter „Wellenbrecher“ verbirgt, ist bei einem Probenabend in Halberstadt zu erfahren.

Wo man in Halberstadt Tänzern im Rampenlicht nicht nur auf die Füße schauen kann

TanzHarz begeistert auch außerhalb der Theaterbühnen mit emotionalen Geschichten wie hier im Dom zu Halberstadt.

Halberstadt. - Es ist Geschmackssache. Der eine genießt die Premiere, der andere empfindet die Erarbeitungsphase einer Produktion als besonders interessant. Die Besucher von Rampenlicht #reingeschaut in Halberstadts Kammerbühnen haben das Vergnügen, das Ballett „Wellenbrecher“, das seine Premiere am 2. Oktober feiert, als „work in progress“ zu erleben.