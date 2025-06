Im Eigenheim oder zur Miete? In der Stadt oder auf Land? Wie wollen wir künftig leben und wohnen? Für das Ehepaar Kwiran aus Wülperode bei Osterwieck im Landkreis Harz gibt es auf diese Fragen nur eine Antwort.

Aus Chicago in ein kleines Harz-Dorf: So finden Großstadtkinder mit Landleben spätes Glück

Osterwieck. - Ute Kwiran war erbost, als sie im Mai in der Volksstimme den Artikel über eine Altersgenossin gelesen hatte, die nur in der Stadt leben kann. „Richtiges Leben gibt es nur auf dem Dorf“, betont die ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Theologie und Religionspädagogik.