weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Advent im Harz: Womit Halberstadt zur Weihnachtszeit lockt

Advent im Harz Womit Halberstadt zur Weihnachtszeit lockt

Keine Massen, dafür kleine, heimelige Angebote - darauf setzt die Tourismusbranche in Halberstadt zur Weihnachtszeit. Warum die Tourist-Information darin eine erfolgreiche Strategie sieht und was dieses Jahr geboten wird.

Von Sabine Scholz 07.11.2025, 10:15
Halberstadt bietet mit Veranstaltungen und Souvenirs Vielfalt zur Weihnachtszeit.
Halberstadt bietet mit Veranstaltungen und Souvenirs Vielfalt zur Weihnachtszeit. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Aus der Kategorie „Geheimtipp“ sei Halberstadt in der Adventszeit bereits heraus, sagt Monika Klytta von der Tourist-Information. Die Harzkreisstadt überzeuge Besucher nicht mit der schieren Masse an Ständen auf einem Weihnachtsmarkt. „Wir haben andere Vorzüge“, sagt Klytta.