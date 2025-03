Yoga kennt inzwischen sicher jeder. Doch was ist mit Ayurveda oder Reiki? Wer auf der Suche nach Entspannung, Ausgleich und Einklang ist, ist bei Anne-Kristin Miehe in dem Huy-Ort Schlanstedt richtig.

Ann-Kristin Miehe betreibt seit Oktober 2024 eine Praxis in Schlanstedt.

Schlanstedt. - Die Zeiten werden immer hektischer - Ruhe und Entspannung dadurch immer wichtiger. Ein Weg diese zu finden, ist Yoga. Eine Bewegung, die seit vielen Jahren Zulauf erfährt und aus dem Leben vieler Menschen, besonders in den Großstädten, nicht mehr wegzudenken ist. Doch auch im ländlichen Raum findet man mehr und mehr Angebote. So wie von Ann-Kristin Miehe in Schlanstedt - die weit mehr als Yoga offeriert.