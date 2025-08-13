250 Jahre Bauzeit - fast unvorstellbar. Ein Musikstück, das mehr als 600 Jahre klingt, ebenso. Halberstadts Kirchen haben aber noch viel mehr zu bieten, geht es um Zeit und Ewigkeit, um Spiritualität und ewige Werte. Erlebbar wird das am 30. August.

Die Nacht der Kirchen wartet am 30. August mit einem bunten Programm in Halberstadts Gotteshäusern auf.

Halberstadt. - Eine ganz besondere Atmosphäre zeichnet aus, was längst kein Geheimtipp mehr ist. Wenn in Halberstadt alle zwei Jahre zur „Nacht der Kirchen“ eingeladen wird, warten die alten Gotteshäuser mit überraschenden Einblicken, künstlerischen Kostproben und spannenden Begegnungen auf. Am 30. August dieses Jahres steht alles unter dem Motto: Zeit und Ewigkeit. Und es gibt Neues.