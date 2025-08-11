In der „Quickbox“ in Haldensleben gibt es unter der Woche täglich einen warmen Mittagstisch mit Hausmannskost. Nach fast 35 Jahren hängen Marion und Norbert Schleevoigt nun die Schürze an den Nagel. Wann die „Quickbox“ zum letzten Mal öffnet und was die Betreiber am meisten vermissen werden.

Marion und Norbert Schleevoigt vor der „Quickbox“ in der Hagenstraße.

Haldensleben. - Sie in einer roten Kittelschürze und er im weißen T-Shirt: So kennen und lieben die Stammkunden Marion und Norbert Schleevoigt und die typische Hausmannskost, die sie seit fast 35 Jahren in der „Quickbox“ täglich zubereiten. Doch schon bald hängen die beiden die Schürze an den Nagel: Nach fast 35 Jahren schließt der Imbiss und Kiosk in der Haldensleber Innenstadt.