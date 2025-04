In Emersleben steht jedes Jahr ein Maibaum. Dass diese Tradition in dem Halberstädter Ortsteil bewahrt wird, ist dem handwerklichen Geschick zweier Männer zu verdanken.

In dem Halberstädter Ortsteil Emersleben binden Martin Rapmund (links) und Hagen Godisch die Krone für den Maibaum.

Emersleben. - Kein Mai ohne. Wenn in Emersleben der Wonnemonat Mai begrüßt wird, geht es nicht um Hexen, aber um einen ebenso alten Brauch. Bevor in den Mai getanzt wird, treffen sich die Einwohner am Maibaum.