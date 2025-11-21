weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Krankenhaus-Sterben im Harz: Spekulationen um Klinikschließungen in Halberstadt – Was Ameos dazu sagt

In Halberstadt macht man sich Sorgen um das Krankenhaus. Sind Schließungen weiterer Stationen geplant? Das sagt die Leitung des privaten Klinikbetreibers Ameos zu den Spekulationen.

Von Thomas Kügler 21.11.2025, 18:00
Gehen bei Ameos in Halberstadt auf weiteren Stationen des Krankenhauses die Lichter aus? Die Geschäftsleitung reagiert auf die Spekulationen.
Halberstadt. - Momentan hat das Ameos-Klinikum in Halberstadt ein Image-Problem. Innerhalb kurzer Zeit wurden zwei Abteilungen geschlossen und das gibt Anlass zu Spekulationen. Nun meldet sich die Geschäftsführung zu Wort.