In Halberstadt macht man sich Sorgen um das Krankenhaus. Sind Schließungen weiterer Stationen geplant? Das sagt die Leitung des privaten Klinikbetreibers Ameos zu den Spekulationen.

Spekulationen um Klinikschließungen in Halberstadt – Was Ameos dazu sagt

Gehen bei Ameos in Halberstadt auf weiteren Stationen des Krankenhauses die Lichter aus? Die Geschäftsleitung reagiert auf die Spekulationen.

Halberstadt. - Momentan hat das Ameos-Klinikum in Halberstadt ein Image-Problem. Innerhalb kurzer Zeit wurden zwei Abteilungen geschlossen und das gibt Anlass zu Spekulationen. Nun meldet sich die Geschäftsführung zu Wort.