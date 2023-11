Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dardesheim/VS. - Es war einmal vor lange langer Zeit, da lebten in den Dardesheimer Klusgärten kleine Zwerge, die eine Wohltat für die Dorfbewohner waren. Wir wissen nicht, ob die alte Erzählung von den Zwergen so begonnen haben mag. Sicher ist aber, dass heutzutage ganz sicher über 50 Zwerge in den ehemaligen Klusgärten in der Kita „Zwergenklus“ Zeit verbringen. Sie ist eine von 15 Kindertagesstätten im Stadtgebiet Osterwieck. Die Volksstimme stellt sie in loser Reihenfolge vor.