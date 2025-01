Einsatz am Breiten Weg Zwischenfall in Tedi-Filiale in Halberstadt: Polizei bestätigt zwei Festnahmen

Nach einem gerüchteweise bekanntgewordenen Zwischenfall in einem Tedi-Markt in Halberstadt hat die Polizei nun einen Einsatz mit Festnahme bestätigt. Was sich in der Harz-Kreisstadt zutrug.