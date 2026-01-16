Auf der weltbekannten Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau, der „Grüne Woche“ in Berlin, sind 13 Vertreter aus dem Landkreis Börde zu finden. Welche sich eine Woche lang präsentieren.

13 Aussteller: Diese Unternehmen und Landwirte sind auf der „Grünen Woche“

Bäckermeister Denni Nitzschke präsentiert sich mit Baumkuchen und Pistazien-Eierlikör aus eigener Herstellung auf der „Grünen Woche“

Landkreis Börde/Berlin - Zum 100. Mal öffnet die „Grüne Woche“ in Berlin ihre Türen. Dort treffen sich mehr als 1.500 Aussteller am Messedamm und präsentieren sich sowie ihre Arbeit. Der Landkreis Börde zeigt sich mit 13 Vertretern in der Sachsen-Anhalt-Halle 23 für mehr als eine Woche, von Freitag, 16. Januar, bis Sonntag, 25. Januar, auf der weltweit bekannten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Für Sachsen-Anhalt sind mehr als 100 Aussteller vor Ort.