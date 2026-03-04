weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Preisexplosion: „Stendal 21" ist endlich fertig: Asylheim ist deutlich teurer als geplant

Preisexplosion „Stendal 21“ ist endlich fertig: Asylheim ist deutlich teurer als geplant

Stuttgart lässt grüßen: Die Kosten für den Umbau der ehemaligen Grenztruppenkaserne zum Asylheim haben sich in zehn Jahren fast verdreifacht. Die Auslastung liegt bei 40 Prozent.

Von Christian Wohlt 04.03.2026, 18:30
Der Eingangsbereich der Erstaufnahmeeinrichtung an der Gardelegener Straße in Stendal, die Ende 2025 den Regelbetrieb aufgenommen hat.
Der Eingangsbereich der Erstaufnahmeeinrichtung an der Gardelegener Straße in Stendal, die Ende 2025 den Regelbetrieb aufgenommen hat. Foto: ct-press

Stendal - Politikstreit, Pech, Preisexplosion. Ende 2025 nahm die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Stendal ihren Regelbetrieb auf. Nun zog Finanzstaatssekretär Rüdiger Malter einen Strich unter die Abschlussrechnung für das Asylheim.