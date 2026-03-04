Preisexplosion „Stendal 21“ ist endlich fertig: Asylheim ist deutlich teurer als geplant
Stuttgart lässt grüßen: Die Kosten für den Umbau der ehemaligen Grenztruppenkaserne zum Asylheim haben sich in zehn Jahren fast verdreifacht. Die Auslastung liegt bei 40 Prozent.
04.03.2026, 18:30
Stendal - Politikstreit, Pech, Preisexplosion. Ende 2025 nahm die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Stendal ihren Regelbetrieb auf. Nun zog Finanzstaatssekretär Rüdiger Malter einen Strich unter die Abschlussrechnung für das Asylheim.