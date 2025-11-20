weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Besonders harter Winter 150 Kilo Kastanien, Eicheln und Nüsse: Wedringer Kitakinder sammeln Wintervorrat für Waldbewohner

Die Kinder der Kita Sonnenblume in Wedringen sammeln für die Tiere im Wald einen Wintervorrat, damit die im Winter nicht hungern müssen.

Von Till Frieling 20.11.2025, 14:15
Willi, Gustav und Mathilda übergeben die gesammelten Wintervorräte an Jäger Christian Lange.
Foto: Till Frieling

Wedringen - Damit die wilden Tiere im Wald und auf den Feldern im Winter nicht hungern müssen und genug zu essen haben, waren die Kinder der Kita „Sonnenblume“ in Wedringen fleißig und haben säckeweise Wintervorräte für sie gesammelt. In gut zwei Wochen konnten die Kinder dabei unter anderem am Wedringer Dorfgemeinschaftshaus an die 150 Kilo Eicheln, Kastanien und Nüsse einsammeln.