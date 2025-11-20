Die Kinder der Kita Sonnenblume in Wedringen sammeln für die Tiere im Wald einen Wintervorrat, damit die im Winter nicht hungern müssen.

Wedringen - Damit die wilden Tiere im Wald und auf den Feldern im Winter nicht hungern müssen und genug zu essen haben, waren die Kinder der Kita „Sonnenblume“ in Wedringen fleißig und haben säckeweise Wintervorräte für sie gesammelt. In gut zwei Wochen konnten die Kinder dabei unter anderem am Wedringer Dorfgemeinschaftshaus an die 150 Kilo Eicheln, Kastanien und Nüsse einsammeln.