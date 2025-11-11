Die Kita „Birkenwäldchen“ und das Forstamt Flechtingen sammelten gemeinsam Eicheln im Stadtwald. Dabei lernten die Kinder einen fleißigen Helfer des Waldes kennen.

Kita und Forstamt als Dreamteam: 36 Kilo Eicheln sammeln für neue Bäume

Die Kinder der Kita „Birkenwäldchen“ sammeln zusammen mit dem Forstamt Flechtingen Eicheln im Stadtwald.

Satuelle - Der Waldkindergarten „Birkenwäldchen“ in Satuelle verbringt viel Zeit im Wald, um den Kindern zu ermöglichen, sich als Teil der Natur wahrzunehmen. Nun waren die Kinder der Kita auf Entdeckungstour. Ausgestattet mit großen Eimern zogen sie in den Stadtwald zwischen Satuelle und Haldensleben, um Eicheln zu sammeln.