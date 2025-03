Ein Auto hat in der Nacht zum 15. März auf dem Parkplatz gegenüber den Stadtwerken in Haldensleben gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben löschte den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass auch drei daneben stehende Autos so stark beschädigt wurden, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

ArchivFoto: Freiwillige Feuerwehr Haldensleben