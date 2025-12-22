3.000 Glühweintassen und 250 Weihnachtsbäume: So war der Haldensleber Sternenmarkt

Zwei Wochen lang war der Sternenmarkt in Haldensleben geöffnet.

Haldensleben - Noch einmal wehte am Sonntag der Duft von Glühwein und Schmalzkuchen über den Haldensleber Marktplatz, bevor der Sternenmarkt für dieses Jahr seine Tore schloss. Nach zwei Wochen weihnachtlichem Budenzauber zieht die Stadtverwaltung ein positives Fazit zum diesjährigen Sternenmarkt.