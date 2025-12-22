weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Sternenmarkt geht zu Ende: 3.000 Glühweintassen und 250 Weihnachtsbäume: So war der Haldensleber Sternenmarkt

Eisbahn, Sternen-Cup und Glühweinduft: Stadt zieht positives Fazit zum diesjährigen Sternenmarkt in Haldensleben.

Von Saskia Lohöfer und Till Frieling 22.12.2025, 08:00
Zwei Wochen lang war der Sternenmarkt in Haldensleben geöffnet.
Zwei Wochen lang war der Sternenmarkt in Haldensleben geöffnet. Foto: Till Frieling

Haldensleben - Noch einmal wehte am Sonntag der Duft von Glühwein und Schmalzkuchen über den Haldensleber Marktplatz, bevor der Sternenmarkt für dieses Jahr seine Tore schloss. Nach zwei Wochen weihnachtlichem Budenzauber zieht die Stadtverwaltung ein positives Fazit zum diesjährigen Sternenmarkt.