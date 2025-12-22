Der Ausbau des Klinikums Magdeburg ist in Planung. Doch es gibt viele Dinge zu beachten, die nicht direkt mit der Gesundheitsversorgung zu tun haben.

Magdeburg. - Schon im Januar hat das Land grünes Licht für die Erweiterung des Klinikums Magdeburg gegeben. Doch es stellt sich die Frage: Stehen Feldlerche, wertvoller Bördeboden und schwierige Regenwasser-Probleme der Klinikerweiterung im Weg – und gerät damit am Ende sogar die Gesundheitsversorgung Magdeburgs in Gefahr? Die Diskussionen im Ausschuss für Umwelt und Energie haben nun gezeigt, dass hier ökologische, technische und planerische Hürden aufeinandertreffen.