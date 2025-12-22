Wo es Konflikte gibt Klinikum Magdeburg: Ausbau contra Umwelt, Klima und Natur
Der Ausbau des Klinikums Magdeburg ist in Planung. Doch es gibt viele Dinge zu beachten, die nicht direkt mit der Gesundheitsversorgung zu tun haben.
22.12.2025, 08:00
Magdeburg. - Schon im Januar hat das Land grünes Licht für die Erweiterung des Klinikums Magdeburg gegeben. Doch es stellt sich die Frage: Stehen Feldlerche, wertvoller Bördeboden und schwierige Regenwasser-Probleme der Klinikerweiterung im Weg – und gerät damit am Ende sogar die Gesundheitsversorgung Magdeburgs in Gefahr? Die Diskussionen im Ausschuss für Umwelt und Energie haben nun gezeigt, dass hier ökologische, technische und planerische Hürden aufeinandertreffen.