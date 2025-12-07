In Haldensleben öffnet der Sternenmarkt. Unter dem Licht hunderter Herrnhuter Sterne locken festlich geschmückte Buden und eine Eisbahn die Besucher an.

Haldensleben - Der Duft von Glühwein und adventlichen Leckereien weht seit dem zweiten Adventwochenende über den Haldensleber Marktplatz. Unter den Augen des reitenden Rolands locken beim diesjährigen Sternenmarkt Buden und Marktstände die Besucher auf den Platz vor dem Rathaus. Festlich erleuchtet wird das ganze wieder von hunderten Herrnhuter Sternen.