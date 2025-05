Die Dreharbeiten für die Dokufiktion „I Love You My Narcissist“ werden fortgesetzt. Diesmal hat das Filmteam sein Set auch im Innovationszentrum in Althaldensleben aufgebaut.

Für die Dokufiktion „I Love You My Narcissist“ hat das Filmteam im Innovationszentrum in Althaldensleben gedreht.

Althaldensleben. - Als Regisseur Ali Schmahl „And Action!“ ruft, müssen bis auf die Schauspieler alle am Set mucksmäuschenstill sein. Dann sind alle Augen auf die Szene gerichtet, die gerade gedreht wird. Der Drehplan ist lang, die Aufnahmeleiterin drängt zur Eile. An diesem Tag ist das Team im Innovationszentrum in Althaldensleben unterwegs, das in der Dokufiktion „I Love You My Narcissist“ zur Kulisse für eine Flüchtlingsorganisation wird.