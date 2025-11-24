Von Poffertjes bis Kunsthandwerk: Der Flechtinger Winterzauber lockte am Wochenende zahlreiche Besucher auf die Festmeile zwischen Schäferhof und Lindenplatz.

Advent in der Region: Festmeile lockt mit Tradition und neuen Ideen

Schneemann Frosti machte sich mit Leckereien nicht nur bei den Kindern beliebt. Seine Zimtsterne fanden auch bei den Erwachsenen Anklang.

Flechtingen. - Der Duft von Weihnachten lag schon in der Luft, jedenfalls an einigen Stellen auf der Festmeile des Flechtinger Winterzaubers zwischen Schäferhof und Lindenplatz, die am Sonnabend Besucher aus nah und fern anlockte. Nach einem eher zögerlichen Beginn am Vormittag, wo Organisatorin Kora Duberow schon ganz besorgt über die Straßen schaute, füllten sich die Plätze gegen Mittag bei frostigen Temperaturen, aber sonnigem Wetter zusehends.