Am Samstag werden am Steinbruchsee in Pretzien wieder Wintermarkt und Weihnachtstauchen stattfinden.

Von Paul Schulz 24.11.2025, 16:30
Beim Weihnachtstauchen am Steinbruchsee in Pretzien wird wieder ein Weihnachtsbaum versenkt und unter Wasser geschmückt.
Foto: Tauchsportcenter Wassermann

Pretzien. - Der Wintermarkt des Pretziener Tauchsportcenter Wassermann hat sich schon zu einer kleinen Tradition gemausert. Auch dieses Jahr organisiert die Taucherin Jessika Philippi mit ihrem Team wieder die winterlich-weihnachtliche Veranstaltung am Steinbruchsee. Diesen Sonnabend, 29. November, wird der Wintermarkt stimmungsvoll vom Pretziener Männerchor „Orpheus“ um 11 Uhr eröffnet. Eine halbe Stunde später taucht das Team der Tauchbasis mit dem Weihnachtsbaum ab – auch das ist Tradition.