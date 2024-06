Das Ameos-Klinikum in Haldensleben sieht in den Plänen zur Notfallreform Chancen, die künftige Notfallversorgung von Patienten wohnortnah und zukunftssicher zu gestalten. Zwei Bereiche würden jedoch eine Herausforderung darstellen.

Klinikum in Haldensleben

Die Ameos-Gruppe, die auch in Haldensleben ein Krankenhaus betreibt, steht dem Gesetzesentwurf zur Notfallreform grundsätzlich positiv gegenüber.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben. - Das Bundesgesundheitsministerium hat einen Gesetzesentwurf zur geplanten Notfallreform vorgelegt. Diese sieht gravierende Änderungen in der ambulanten Akutversorgung von Patienten vor, was neben den niedergelassenen Ärzten auch Auswirkungen auf das Ameos-Klinikum in Haldensleben hätte. Während der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt Alarm schlägt und von „zum Scheitern verurteilten Wunschvorstellungen“ spricht, beurteilt Ameos die Pläne optimistischer.