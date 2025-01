Lange hat es gedauert, bis Morsleben eine Bedarfsampel für die Bundesstraße 1 erhalten hat. Unbekannte haben in der Silvesternacht die wichtige Signalanlage erneut zerstört.

Ampel an der B1 in Morsleben zerstört

Die Ampel an der Bundesstraße1 in Morsleben – zur Sicherheit der Kinder installiert – wurde zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit beschädigt.

Morsleben - In der Silvesternacht haben bislang unbekannte Täter die Ampel an der Bundesstraße 1 in Morsleben zerstört. Ob sie wieder repariert werden kann, steht derzeit noch nicht fest. Ein Dummer-Jungen-Streit sieht anders aus.