Haldensleben. - Hitzewellen wie zuletzt Ende Juni könnten in den kommenden Jahren zu einer regelmäßigen Erscheinung in Haldensleben werden. Prognosen gehen davon aus, dass die durchschnittlichen Temperaturen in der Region bis ins Jahr 2050 um bis zu 2,6 Grad ansteigen könnten. Die Tage, an denen das Thermometer über die 25-Grad-Marke steigt, könnten sich demnach verdoppeln. Um besser auf solche Szenarien vorbereitet zu sein, erarbeitet die Stadt einen Hitzeschutzplan.

