Bauen Arbeiten am Hort in Erxleben verzögern sich

Eigentlich sollte der Hort neben der Grundschule in Erxleben mit Beginn des neuen Schuljahres in Betrieb genommen werden. Verbandsgemeindebürgermeister Tim Krümmling erklärt, warum es zur Verzögerung der Baumaßnahme kommt. Bis zur Fertigstellung müssen fast 100 Kinder auf engstem Raum in der Schule betreut werden.