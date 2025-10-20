Beim Parkseminar auf Schloss Hundisburg helfen Freiwillige wieder dabei mit, den Barockgarten herzurichten und verteilen dabei rund 40 Tonnen strahlend weißen Sand.

Arbeitseinsatz mit Schlossblick: Freiwillige packen im Garten von Schloss Hundisburg mit an

Hundisburg - Blumenzwiebeln stecken, Rasenstücke ausstechen und jede Menge weißen Sand schippen und verteilen - beim diesjährigen Parkseminar auf Schloss Hundisburg haben die Mitarbeiter der Schlossverwaltung und ihre freiwilligen Helfer wieder jede Menge zu tun.