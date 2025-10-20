Barockgarten Schloss Hundisburg Arbeitseinsatz mit Schlossblick: Freiwillige packen im Garten von Schloss Hundisburg mit an
Beim Parkseminar auf Schloss Hundisburg helfen Freiwillige wieder dabei mit, den Barockgarten herzurichten und verteilen dabei rund 40 Tonnen strahlend weißen Sand.
Hundisburg - Blumenzwiebeln stecken, Rasenstücke ausstechen und jede Menge weißen Sand schippen und verteilen - beim diesjährigen Parkseminar auf Schloss Hundisburg haben die Mitarbeiter der Schlossverwaltung und ihre freiwilligen Helfer wieder jede Menge zu tun.