Wernigerodes Stadtrat hat wegen der Grundsteuerreform erst 2024 neue Hebesätze für Hauseigentümer und Gewerbetreibende beschlossen. Wie viel mehr Geld die Harz-Stadt nun einnimmt und wie die nächsten Änderungen aussehen könnten.

Grundsteuer in Wernigerode: Warum es für 2026 nächste Hebesatz-Änderungen geben könnte

Mit den neuen Hebesätzen für 2025 haben sich die Einnahmen der Stadt Wernigerode aus der Grundsteuer B verändert.

Wernigerode. - Mit der Grundsteuer-Reform hat Wernigerodes Stadtrat höhere Hebesätze beschlossen, die 2025 sowohl Besitzer von Wohnhäusern als auch Nichtwohngrundstücken wie Geschäften oder Gewerbeeinheiten treffen. Das hat Auswirkungen auf die Einnahmen der Harz-Stadt, die nun nachjustieren will.