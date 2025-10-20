weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
12.000 Abgabenbescheide verschickt Grundsteuer in Wernigerode: Warum es für 2026 nächste Hebesatz-Änderungen geben könnte

Wernigerodes Stadtrat hat wegen der Grundsteuerreform erst 2024 neue Hebesätze für Hauseigentümer und Gewerbetreibende beschlossen. Wie viel mehr Geld die Harz-Stadt nun einnimmt und wie die nächsten Änderungen aussehen könnten.

Von Holger Manigk 20.10.2025, 14:15
Mit den neuen Hebesätzen für 2025 haben sich die Einnahmen der Stadt Wernigerode aus der Grundsteuer B verändert.
Mit den neuen Hebesätzen für 2025 haben sich die Einnahmen der Stadt Wernigerode aus der Grundsteuer B verändert. Symbolfoto: IMAGO/Wolfilser

Wernigerode. - Mit der Grundsteuer-Reform hat Wernigerodes Stadtrat höhere Hebesätze beschlossen, die 2025 sowohl Besitzer von Wohnhäusern als auch Nichtwohngrundstücken wie Geschäften oder Gewerbeeinheiten treffen. Das hat Auswirkungen auf die Einnahmen der Harz-Stadt, die nun nachjustieren will.