Mit vereinten Kräften soll der Festplatz in Bebertal in neuem Glanz erstrahlen. Dafür engagieren sich die örtlichen Vereine.

Bebertal l Der Platz oberhalb der Sporthalle in Bebertal hat sich in den vergangenen Jahren zum beliebten Treffpunkt bei Veranstaltungen und Festen entwickelt. So entzünden beispielsweise Feuerwehr und Feuerwehrverein hier regelmäßig das Osterfeuer und auch die Schützen haben im vergangenen Jahr an dieser Stelle ihr Schützenfest gefeiert. Für die nun coronabedingt abgesagte diesjährige „Tour de Börde“ war hier ebenfalls das Ziel vorgesehen.

Aus dem beliebten Treffpunkt heraus ist in den Köpfen der Mitglieder verschiedener Vereine die Idee entstanden, den Platz zum Festplatz auszubauen. Auch praktisch ist der erste Schritt dazu schon umgesetzt worden, als im Rahmen eines Arbeitseinsatzes das Festzelt des Schützenvereins mit Unterstützung zahlreicher anderer Vereine abgebaut wurde. Es wurde zunächst trocken zwischengelagert.

Neuer Platz für das Festzelt

Wie Ortsbürgermeister Torsten Schmidt erklärte, soll das Zelt zukünftig einen neuen Standplatz bekommen, ebenso soll eine Feuerstelle für das Osterfeuer und das Weihnachtsbaumverbrennen angelegt werden. Das Ansäen von Rasen und das Anpflanzen von Bäumen sind ebenfalls Bestandteil der Planungen wie die Installation eines Strom- und Wasseranschlusses für das Zelt.

Bilder Mitglieder des Sportvereins tauschten auf dem Sportplatz teilweise den Rollrasen aus. Foto: Lisa Bischoff



„Die Vereine sind in den vergangenen Jahren enger zusammengerückt, man unterstützt sich, hilft aus“, so Torsten Schmidt, der es begrüßt, dass diese gewachsene Gemeinschaft den Entschluss zur Herrichtung des Festplatzes im Dorfzentrum gefasst hat.

Parallel zu dem Einsatz am künftigen Festplatz wirbelten etwa 30 Sportfreunde auf dem benachbarten Sportplatz. So konnte eine neue Verkaufshütte in Betrieb genommen und die alte Hütte entsorgt werden. Die Jugendmannschaften wechselten die Tornetze aus, die nun in Schwarz-Gelb erstrahlen. In den Strafräumen wurde neuer gesponserter Rollrasen verlegt und auf dem gesamten Sportplatzgelände die Grünflächen gemäht. Auch die Kabine der Heimmannschaft bekam einen neuen Anstrich in den Vereinsfarben. Der Vermerk des Gründungsjahres „1931“ macht dabei für jedermann deutlich, dass der Bebertaler Sportverein im kommenden Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiern kann.