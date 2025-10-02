Hünengräber zieren Briefmarken Archäologie zum Frankieren: Neue Sondermarken aus Haldensleben
Die Haldensleber Briefmarkenfreunde zeigen bei ihrem Großtauschtag ihre neuen Sondermarken mit den Hünengräbern – wo die exklusiven Marken erhältlich sind.
02.10.2025, 06:15
Haldensleben - Bei ihrem Großtauschtag in der Kulturfabrik präsentieren die Haldensleber Briefmarkenfreunde wieder Sondermarken mit besonderen Motiven aus Haldensleben. Dieses Mal dienen die Hünengräber in den Wäldern rund um Haldensleben mit ihrer tausende Jahre alten Geschichte als Vorlage für die besonderen Briefmarken.