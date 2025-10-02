weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Hünengräber zieren Briefmarken: Archäologie zum Frankieren: Neue Sondermarken aus Haldensleben

Hünengräber zieren Briefmarken Archäologie zum Frankieren: Neue Sondermarken aus Haldensleben

Die Haldensleber Briefmarkenfreunde zeigen bei ihrem Großtauschtag ihre neuen Sondermarken mit den Hünengräbern – wo die exklusiven Marken erhältlich sind.

Von Till Frieling 02.10.2025, 06:15
Als Vorlage für die drei Sondermarken mit den passenden Schmuckumschlägen dienten die Hünengräber aus den Wäldern rund um Haldensleben.
Als Vorlage für die drei Sondermarken mit den passenden Schmuckumschlägen dienten die Hünengräber aus den Wäldern rund um Haldensleben. Foto: Till Frieling

Haldensleben - Bei ihrem Großtauschtag in der Kulturfabrik präsentieren die Haldensleber Briefmarkenfreunde wieder Sondermarken mit besonderen Motiven aus Haldensleben. Dieses Mal dienen die Hünengräber in den Wäldern rund um Haldensleben mit ihrer tausende Jahre alten Geschichte als Vorlage für die besonderen Briefmarken.