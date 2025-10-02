Die Haldensleber Briefmarkenfreunde zeigen bei ihrem Großtauschtag ihre neuen Sondermarken mit den Hünengräbern – wo die exklusiven Marken erhältlich sind.

Als Vorlage für die drei Sondermarken mit den passenden Schmuckumschlägen dienten die Hünengräber aus den Wäldern rund um Haldensleben.

Haldensleben - Bei ihrem Großtauschtag in der Kulturfabrik präsentieren die Haldensleber Briefmarkenfreunde wieder Sondermarken mit besonderen Motiven aus Haldensleben. Dieses Mal dienen die Hünengräber in den Wäldern rund um Haldensleben mit ihrer tausende Jahre alten Geschichte als Vorlage für die besonderen Briefmarken.