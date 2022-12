Ärger über kaputte Gehwege, nachdem in Haldensleben Glasfaserkabel verlegt wurden

In den vergangenen Wochen haben die Telekom und das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ den Glasfaserausbau in Haldensleben und den Ortsteilen vorangetrieben. An vielen Ecken arbeiteten meist mehrere Teams gleichzeitig daran. Aber das Ergebnis lässt die Anwohner nicht immer glücklich zurück.

Haldensleben - Eine „Katastrophe im Pflaster“: So nennt der Haldensleber Stadtrat Stefan Scholz (Bürgerbewegung HDL) das, was der Glasfaserausbau in Haldensleben in den vergangenen Wochen an vielen Stellen verursacht hat. Gehwege seien vielfach aufgerissen und nach dem Einbringen von Glasfaserkabeln nicht sachgerecht wieder verschlossen worden, kritisiert Stefan Scholz. Er wohnt an der Satueller Straße. „Dort sieht man deutlich, wo die Wege aufgerissen waren“, sagt der Haldensleber. Nach dem Glasfaserausbau habe er außerdem selbst Sand in die Fugen des Gehwegpflasters fegen müssen. „Der Haufen wurde einfach vor unsere Tür gekippt und dann haben die Nachbarn und ich selbst den Besen in die Hand genommen. Das geht eigentlich gar nicht“, bemängelt Scholz.