Ärztemangel im Landkreis Börde - Hilfe, wohin mit meinem kranken Kind?

Eltern im Landkreis Börde verzweifeln, weil eine Kinderarztpraxis schließt - dabei liegt diese in Niedersachsen. Ärzte sprechen von einem Mangel an Fachpersonal. Die Aussichten sind düster.

Die Schließung einer Kinderarztpraxis im niedersächsischen Helmstedt, macht auf Probleme in der Kinderversorgung im Börderkreis aufmerksam.

Helmstedt/Oschersleben/Haldensleben - Das Telefon in der Kinderaztpraxis von Jürgen Warneboldt verstummt dieser Tage nicht. Eine Mitarbeiterin der Praxis erzählt vom enormen Druck, der in den vergangenen Monaten auf den Kollegen lastet: „Ich habe den Hörer beinah den ganzen Tag in der Hand”, sagt sie, aus ihrer freundlichen Stimme klingt Verzweiflung. Versorgungsengpässe und ein marodes System könnte für Eltern im Bördekreis zum ausgewachsenen Problem wachsen.