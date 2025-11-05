Der Sicherheitsdienst des Endlagers für radioaktive Abfälle in Morsleben und die Polizei üben gemeinsam den Ernstfall. Kommunikation und Deeskalation sind dabei zwei Schlüsselwörter.

Zwei Aktivisten haben ein Plakat entrollt und sich festgekettet.

Morsleben. - Ein halbes Dutzend Polizeifahrzeuge rasen zum Endlager für radioaktive Abfälle in Morsleben (ERAM). Der Sicherheitsdienst des Unternehmens hat Eindringlinge auf seinem Betriebsgelände gemeldet. Unbefugt haben sich zwei Leute Zugang zu einem Turm verschafft und dort ein Transparent entrollt. Die beiden haben sich festgekettet. Die Polizei wird alarmiert.