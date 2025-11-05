Störenfriede beim Entlager Atomkraftgegner stürmen Übungsgelände: Sicherheitsprobe im ERAM sorgt für Aufsehen
Der Sicherheitsdienst des Endlagers für radioaktive Abfälle in Morsleben und die Polizei üben gemeinsam den Ernstfall. Kommunikation und Deeskalation sind dabei zwei Schlüsselwörter.
05.11.2025, 17:00
Morsleben. - Ein halbes Dutzend Polizeifahrzeuge rasen zum Endlager für radioaktive Abfälle in Morsleben (ERAM). Der Sicherheitsdienst des Unternehmens hat Eindringlinge auf seinem Betriebsgelände gemeldet. Unbefugt haben sich zwei Leute Zugang zu einem Turm verschafft und dort ein Transparent entrollt. Die beiden haben sich festgekettet. Die Polizei wird alarmiert.