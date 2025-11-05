Ehrenamtliche aus Kirche und Diakonie in Anhalt erhielten am Reformationstag in Bobbau das Dankzeichen „Anhalter Kreuz“.

Ausgezeichnete Ehrenamtliche aus Kirche und Diakonie in der Bobbauer Kirche. Links Kirchenpräsident Karsten Wolkenhauer, rechts Pfarrerin Ina Killyen. Unter ihnen ist Doris Weniger (vorne, 3. von links). Sie engagiert sich in der Evangelischen Kirchengemeinde St. Vitus und St. Johannis in Güsten-Osmarsleben.

Bobbau/Güsten - Am Reformationstag sind in der Evangelischen Kirche in Bobbau Ehrenamtliche aus Kirche und Diakonie im Bereich der Evangelischen Landeskirche Anhalts mit dem Dankzeichen „Anhalter Kreuz“ geehrt worden. Darüber informierte das Landeskirchenamt in einer Pressemitteilung. Die Dankzeichen werden auf Vorschlag aus Kirchengemeinden und Einrichtungen und nach dem Votum eines Vergabeausschusses jährlich an maximal zehn Personen verliehen.