Worte und Taten „Anhalter Kreuz“ als Dank für Ehrenamt
Ehrenamtliche aus Kirche und Diakonie in Anhalt erhielten am Reformationstag in Bobbau das Dankzeichen „Anhalter Kreuz“.
Bobbau/Güsten - Am Reformationstag sind in der Evangelischen Kirche in Bobbau Ehrenamtliche aus Kirche und Diakonie im Bereich der Evangelischen Landeskirche Anhalts mit dem Dankzeichen „Anhalter Kreuz“ geehrt worden. Darüber informierte das Landeskirchenamt in einer Pressemitteilung. Die Dankzeichen werden auf Vorschlag aus Kirchengemeinden und Einrichtungen und nach dem Votum eines Vergabeausschusses jährlich an maximal zehn Personen verliehen.