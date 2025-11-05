weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Zeit des Erinnerns: Die Interkulturellen Wochen haben in Schönebeck begonnen

Zeit des Erinnerns Die Interkulturellen Wochen haben in Schönebeck begonnen

Jüdisches Leben damals und heute: Noch bis zum 23. November stehen zahlreiche Kulturangebote in Schönebeck auf dem Programm der Interkulturellen Woche im Salzlandkreis.

Von Olaf Koch 05.11.2025, 18:11
Das Mahnmal heute: Es besticht nicht durch seine Größe, sondern durch seine Ausstrahlung. „Es ist eine Würde der Stadt, eine Bürde zu tragen“, soll Nikolaj Tschalamoff zur Übergabe gesagt haben.
Das Mahnmal heute: Es besticht nicht durch seine Größe, sondern durch seine Ausstrahlung. „Es ist eine Würde der Stadt, eine Bürde zu tragen“, soll Nikolaj Tschalamoff zur Übergabe gesagt haben. Foto: Olaf Koch

Schönebeck. - Mit einem Vortrag zum Holocaust-Mahnmal begann am Dienstag die Interkulturelle Woche im Salzlandkreis. Sie findet unter der Überschrift „Shalom: Jüdisches Leben damals und heute“ statt. Die Veranstaltungsreihe richtet sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Denn: Jüdisches Leben gehört zu Deutschland.