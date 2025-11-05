Zeit des Erinnerns Die Interkulturellen Wochen haben in Schönebeck begonnen
Jüdisches Leben damals und heute: Noch bis zum 23. November stehen zahlreiche Kulturangebote in Schönebeck auf dem Programm der Interkulturellen Woche im Salzlandkreis.
05.11.2025, 18:11
Schönebeck. - Mit einem Vortrag zum Holocaust-Mahnmal begann am Dienstag die Interkulturelle Woche im Salzlandkreis. Sie findet unter der Überschrift „Shalom: Jüdisches Leben damals und heute“ statt. Die Veranstaltungsreihe richtet sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Denn: Jüdisches Leben gehört zu Deutschland.