Jüdisches Leben damals und heute: Noch bis zum 23. November stehen zahlreiche Kulturangebote in Schönebeck auf dem Programm der Interkulturellen Woche im Salzlandkreis.

Das Mahnmal heute: Es besticht nicht durch seine Größe, sondern durch seine Ausstrahlung. „Es ist eine Würde der Stadt, eine Bürde zu tragen“, soll Nikolaj Tschalamoff zur Übergabe gesagt haben.

Schönebeck. - Mit einem Vortrag zum Holocaust-Mahnmal begann am Dienstag die Interkulturelle Woche im Salzlandkreis. Sie findet unter der Überschrift „Shalom: Jüdisches Leben damals und heute“ statt. Die Veranstaltungsreihe richtet sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Denn: Jüdisches Leben gehört zu Deutschland.