Familie und Vergnügen 7. Staßfurter Nikolauszirkus unterhält Fans in neuem Zelt
Jessika Petrache-Probst gastiert mit internationaler Zirkuskunst vom 29. November bis zum 7. Dezember auf dem Neumarkt. Premierengast ist Schlagersänger Kevin Neon.
05.11.2025, 18:03
Staßfurt. - Es ist wieder soweit. Der mittlerweile 7. Staßfurter Nikolauszirkus ist sozusagen auf dem Weg in die Salzstadt. Pressesprecher Timo Köppel macht mit „Kommen, staunen, erleben und begeistert nach Hause gehen“ neugierig auf eine neue internationale Zirkusshow auf dem Neumarkt.