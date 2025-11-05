Jessika Petrache-Probst gastiert mit internationaler Zirkuskunst vom 29. November bis zum 7. Dezember auf dem Neumarkt. Premierengast ist Schlagersänger Kevin Neon.

Eine atemberaubende Messer- und Armbrustdarbietung gehört zum Programm des 7. Staßfurter Nikolauszirkus’, der vom 29. November bis zum 7. Dezember Zirkusfreunde aus nah und fern auf den Neumarkt einlädt.

Staßfurt. - Es ist wieder soweit. Der mittlerweile 7. Staßfurter Nikolauszirkus ist sozusagen auf dem Weg in die Salzstadt. Pressesprecher Timo Köppel macht mit „Kommen, staunen, erleben und begeistert nach Hause gehen“ neugierig auf eine neue internationale Zirkusshow auf dem Neumarkt.