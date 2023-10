Der Stadthof in Haldensleben bewirtschaftet rund 630.000 Quadratmeter Park- und Beetflächen. Dazu gehört auch der Stadtpark an der Bornschen Straße mit einer Größe von rund zwei Hektar.

Haldensleben - Im Frühjahr zieht es die Menschen raus in die Parks, im Herbst lädt der Wald zu einem ausgedehnten Spaziergang ein. Haldensleben ist umgeben von einem üppigen Waldgebiet. Mit einer Fläche von 78 Quadratkilometern ist es sogar das größte kommunale Waldgebiet in ganz Sachsen-Anhalt. So groß ist die Fläche an Wald, die das geografische Informationssystem der Stadt auf der Grundlage der Daten des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation ausweist. Der Wald macht damit ziemlich genau die Hälfte des gesamten Stadtareals aus (156,2 Quadratmeter).