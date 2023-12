In den Berufsbildenden Schulen in Haldensleben kam es zu einem großen Polizeieinsatz. Ursache war der Verdacht einer Gefährdungslage, der sich jedoch als falscher Alarm herausstellte. Die Polizei klärt nun die Hintergründe auf.

Was hinter dem Polizeieinsatz in den Berufsbildenden Schulen in Haldensleben steckt

Haldensleben - In Haldensleben kam es am Montag, dem 4. Dezember, zu einem großen Polizeieinsatz in den Berufsbildenden Schulen. Was ist passiert?