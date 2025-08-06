Während die Schüler ihre Sommerferien genießen, laufen in Haldenslebens Grundschulen umfangreiche Bauarbeiten – vom Dach bis zum digitalen Klassenzimmer.

Ferienzeit ist Bauzeit: Große Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an Haldensleber Grundschulen

Auch an der Grundschule „Otto Boye“ wird in der Ferienzeit gebaut.

Haldensleben. - Ferienzeit ist Bauzeit an Haldenslebens Grundschulen. Während die Kinder ihre wohlverdiente Auszeit genießen, werden in Klassenräumen und Schulfluren die Hämmer geschwungen. Auf Nachfrage der Volksstimme gibt die Stadt einen Überblick über die Baumaßnahmen, die in den vergangenen Ferienwochen an den drei Haldensleber Grundschulen durchgeführt wurden.