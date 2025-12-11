Neues Ausflugsziel für Familien Mit Video: Karls eröffnet Erlebnis-Dorf in Wernigerode: Was das Leuchtturm-Projekt dem Harz bringt

Der Harz über Wernigerode hinaus hofft auf einen Wirtschafts- und Tourismusboom durch die Ansiedlung von Karls Erlebnis-Dorf in der Stadt. Vor allem für Familienurlaube soll die Region mit dem Erdbeerhof attraktiver werden.