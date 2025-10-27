weather regenschauer
Ausbildung zum Zuchtrichter Jung, engagiert, pferdeverrückt: Wie ein 23-jähriger Haldensleber die Pferdezucht neu belebt

Pferde sind sein Leben – und seine Mission ist klar: Tjark Wolterstorf bringt als Jugendobmann im Calvörder Pferdezuchtverein neuen Schwung in die Szene – und hat große Pläne für die Zukunft.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 28.10.2025, 15:01
Tjark Wolterstorf mit seinem Pferd Pleasure: Der 23-jährige Haldensleber absolviert eine Ausbildung zum Zuchtrichter. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Wenn Tjark Wolterstorf über Pferde spricht, leuchten seine Augen. Der 23-Jährige ist der neue Jugendobmann des Pferdezuchtvereins Calvörde. Der Haldensleber lebt das, wovon viele nur träumen: Seine Leidenschaft ist die Pferdezucht.