Pferde sind sein Leben – und seine Mission ist klar: Tjark Wolterstorf bringt als Jugendobmann im Calvörder Pferdezuchtverein neuen Schwung in die Szene – und hat große Pläne für die Zukunft.

Jung, engagiert, pferdeverrückt: Wie ein 23-jähriger Haldensleber die Pferdezucht neu belebt

Tjark Wolterstorf mit seinem Pferd Pleasure: Der 23-jährige Haldensleber absolviert eine Ausbildung zum Zuchtrichter.

Calvörde - Wenn Tjark Wolterstorf über Pferde spricht, leuchten seine Augen. Der 23-Jährige ist der neue Jugendobmann des Pferdezuchtvereins Calvörde. Der Haldensleber lebt das, wovon viele nur träumen: Seine Leidenschaft ist die Pferdezucht.